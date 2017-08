Schwäbische Zeitung: Standortfaktor Familie - Leitartikel zur Kinderbetreuung

Ravensburg (ots) - Die Reaktionen hätten unterschiedlicher nichtsein können. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann(CDU) äußerte sich stolz über den Spitzenplatz bei derKinderbetreuung. Bayerns Familienministerin Emilia Müller (CSU) warfder Bertelsmann Stiftung vor, die entsprechende Studie sei nichtseriös. Kein Wunder, schnitt der Freistaat bei der Untersuchung dochschlechter ab als der westdeutsche Schnitt.Doch beide Ministerinnen lassen einen Teil der Wahrheit aus. Gingees nach den Eltern, müssten sowohl Baden-Württemberg als auch Bayernerheblich mehr Betreuungsplätze für kleine Kinder schaffen. LautUmfragen in beiden Bundesländern wollen mehr als 40 Prozent derbefragten Väter und Mütter einen Platz für ihre Söhne und Töchter.Betreut wurden aber nur etwas mehr als 27 Prozent. Zwischen Nachfrageund Angebot klaffen also Lücken. Diese mögen regional unterschiedlichsein, aber die Tendenz ist klar: Der Bedarf an Plätzen steigtüberall.Gerne verweisen vor allem Unionspolitiker darauf, dass abseits derMetropolen andere Regeln gelten würden. Dort seien Familien nochintakt, dort könnten Großeltern auf die Kleinen aufpassen. Doch dasverkennt die gesellschaftliche Realität. Denn die Nachfrage istgerade in jenen Regionen Süddeutschlands groß, die sich selbst fürihre Wirtschaftskraft rühmen und die einen Einwohnerzuwachsverzeichnen. Wer wegen eines Jobs durch ganz Deutschland umzieht,lässt sein soziales Umfeld zurück. Gerade jene Familien benötigenstaatlich geförderte Angebote. Nicht umsonst richten MittelständlerKinderkrippen ein. Der Kampf um Fachkräfte entscheidet sich längstunter anderem an der Frage, wie attraktiv ein Standort für Vater,Mutter, Kind ist.Deswegen ist die Haltung, der ländliche Raum benötige wenigerKitas, geradezu trotzig. Sie bedient lediglich jenes Wählerklientel,das frühe Kinderbetreuung per se ablehnt. Mit familienfreundlicher,zukunftsweisender Politik hat diese Argumentation jedoch überhauptgar nichts zu tun.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell