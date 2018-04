Schwäbische Zeitung: Skandale von ganz oben - Kommentar zu Doping

Ravensburg (ots) - Zuerst der Radsport-Weltverband in der CausaLance Armstrong, dann die Fifa-Fußballer um Sepp Blatter, für dieKorruption eine Art Freizeitbeschäftigung war, schließlich derLeichtathletik-Weltverband, der sich von jedem schmieren ließ, dernicht bei drei auf dem Baum war, und nun der Biathlon-Weltverband,der gedopte Russen schützt gegen Geld: Wer den Sport vor Korruptionund Doping schützen will, das beweist die jüngste Vergangenheit, dermuss zumeist ganz oben nach den Ursachen suchen. Bei denMachthabenden, die alles tun, alles Negative verschleiern, um imSonnenlicht dazustehen und Geld zu hamstern für ein feudales Leben.Was sich gerade im Biathlon abspielt, hat eine doppelt pikanteNote, die das selbst im Zwielicht befindliche IOC erneut unter Drucksetzt. Offenbar taten die Russen vor, bei und nach der WM 2017 alles,um nach dem WADA-Bericht über ihr kollektives Staatsdoping in Sotschiweitere Skandale und ihren Komplettausschluss bei den Spielen inSüdkorea zu vermeiden, sie machten vor Bestechung nicht halt. Bloß:Gedopt haben sie eben weiter - und vermutlich immer noch auf Befehlvon ganz oben.Dass Anders Besseberg und Nicole Resch, zwei Führungskräfte ausden angeblichen Anti-Doping-Nationen Norwegen und Deutschland, datatkräftig mitspielten, lässt aufhorchen. Deckt da jedes Land dasandere, um selbst nicht in die Bredoullie zu kommen? Oder handelt esum Fälle persönlicher Bereicherung? Staatsanwälte und Gerichte werdenes - hoffentlich - aufklären und einen interessanten Einblick geben,wie unfair er doch geworden ist, der Leistungssport.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell