Schwäbische Zeitung: Sehnsucht nach Gaddafi - Leitartikel zu EU-Gipfel

Es ist nur zu verständlich, dass dieeuropäischen Staats- und Regierungschefs - zumal vor sehr wichtigenWahlen in den kommenden Monaten - Lösungen für das finden wollen, wasman gemeinhin als Flüchtlingskrise bezeichnet. Nur sind dieBeschlüsse beim Treffen der 28 auf Malta weniger Lösungen alsErste-Hilfe-Einsätze. Es braucht aber schwierige Operationen undaufwendige Genesungsprogramme.Der ehemalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und derdeutsche UN-Diplomat Martin Kobler haben in den vergangenen zweiJahren versucht, in Libyen so etwas wie eine funktionierendeRegierung herbeizuverhandeln und dabei zu helfen, einefunktionierende staatliche Ordnung aufzubauen. Früher gab es inLibyen einen Diktator. Den mochte man zwar nicht, mit ihm konnte mansich aber darauf verständigen, dass Flüchtlinge, die von derlibyschen Küste über das Mittelmeer fahren wollten, von den libyschenSicherheitskräften daran gehindert wurden. Muammar al-Gaddafi ließsich diese Dienstleistung honorieren. Auch wenn es niemand beimGipfel auf Malta aussprechen würde, waren die Zeiten mit dem Diktatorfür die europäische Flüchtlingspolitik wesentlich einfacher.Es hat in den vergangenen Monaten immer wieder Überlegungendeutscher, österreichischer und anderer europäischer Politikergegeben, etwa in Nordafrika große Flüchtlingscamps zu schaffen. Dortsollten dann Fluchtwillige ihre Asylanträge stellen können. SolcheVorschläge mögen bei manchem Wähler gut ankommen, sie sind aber ganzund gar nicht umsetzbar in einem Land wie Libyen, das vonverschiedenen Milizen kontrolliert wird, und wo in Teilen dieTerrormiliz "Islamischer Staat" ihr Unwesen treibt.Schnellboote für die libysche Küstenwache bringen vor allem guteBilder. Aber wie stabilisiert man einen Staat, der zu kollabierendroht, nur 400 Kilometer von der italienischen Küste entfernt? Jetztund in Zukunft wird es langfristige Konzepte brauchen, die mehr sindals eine Notversorgung, wie sie jetzt auf Malta beschlossen wurde.