Schwäbische Zeitung: Schottland als Chance für die EU - Leitartikel zu Schottland

Ravensburg (ots) - Als die Schotten 2014 mit 55 zu 45 Prozent derStimmen Nein zur Unabhängigkeit sagten, nannte die erleichterteEU-Kommission das Ergebnis "gut für das geeinte, offene und starkeEuropa". Drei Jahre später kündigt die Regionalregierung in Edinburghein zweites Referendum an. Gibt es Proteste und Mahnungen in Brüssel?Weit gefehlt.In den knapp drei Jahren hat sich auf dem Kontinent vielverändert. Weder geeint noch wirklich offen ist Europa heute, dessenMitgliedsstaaten durch Zäune, Grenzkontrollen, Isolationismus undunsolidarisches Handeln in der Flüchtlingskrise denGemeinschaftsgedanken aushöhlen. Nach dem Brexit wird Europa inZukunft auch weniger stark sein.Das Vereinigte Königreich wird sich unvermeidlich von der EUverabschieden. Darum ist ein schottisches Ja zur staatlichenSouveränität im zweiten Anlauf keine Horrorvision mehr fürBritanniens Partner im Ausland. Im Gegenteil: Manche werden im neuenVorstoß der charismatischen Nationalistin Nicola Sturgeon eine großeChance für die kriselnde europäische Idee sehen. Schottland siehtsich Kontinentaleuropa kulturell und wirtschaftlich sehr engverbunden, es ist demokratisch und rechtsstaatlich, zudem gelten dortbereits die gleichen EU-Gesetze wie in Frankreich und Polen. Solltendie "Braveheart"-Nachfolger den Alleingang wagen und formell denEU-Beitritt beantragen, darf sich Europa vielleicht bald über einneues, engagiertes Mitglied freuen, für den Integration keinSchimpfwort ist.Ein souveränes Schottland in der EU könnte nach dem Brexit denRegierungen in Westminster als Brücke nach Europa sogar nützlichsein. Ohnehin hat die konfliktbeladen politische Partnerschaftzwischen London und Edinburgh in der jetzigen Form keine gutenPerspektiven. Aus der Sicht der Schotten hat Premierministerin May imBrexit-Prozess ihre Befindlichkeiten ignoriert. Anders als 2014 kannLondon den Schotten für die Zukunft keine Wohlstandsgarantien bieten.So oder so wird ihre Zukunft ungewiss sein. Warum also nicht einengut geplanten Sprung in die Unabhängigkeit riskieren?