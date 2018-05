Schwäbische Zeitung: Scholz setzt falsche Prioritäten - Ein Kommentar zum ersten Haushalt des SPD-Politikers Olaf Scholz

Ravensburg (ots) - Olaf Scholz macht es sich zu leicht. Sicher,jeder Finanzminister muss seinen Haushalt gegen weitergehendenWünsche seiner Kollegen verteidigen. Aber Ursula von der Leyens undGerd Müllers Einwände sind berechtigt. Spätestens seit derFlüchtlingskrise weiß man doch, dass Flucht und Elend am besten auchdort bekämpft werden, wo sie entstehen. Von einem "vernetzten Ansatz"für mehr Sicherheit wird in Sonntagsreden gesprochen. Doch jetztwerden ausgerechnet die beiden Ressorts, die diese Gelder brauchen,kurzgehalten. Dass sie zusammen ihren Protest anmelden, ist gut. Dennes zeigt, dass zumindest intern der vernetzte Ansatz schon gelebtwird.Dass mehr Geld in die Ausrüstung von Soldaten gesteckt werdenmuss, ist unstrittig. Dass Auslandseinsätze aber auch nicht kostenlossind, dass Deutschland dem Nato-Ziel von zwei Prozent zugestimmt hat,all das verpflichtet, sich zumindest in Richtung dieses Ziels zubewegen, wenn man glaubwürdig sein will. Angesichts der gutenHaushaltslage gibt es keine Entschuldigung, es nicht zu tun.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell