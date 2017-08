Schwäbische Zeitung: SPD-Wahlkampf: Endspurt mit Hindernissen - Ein Kommentar zum Wahlkampf der SPD

Ravensburg (ots) - Was damals ging, geht heute auch", hat GerhardSchröder Martin Schulz mit auf den Weg gegeben. Ende Juni war das,beim SPD-Parteitag. Die Erinnerung des Niedersachsen an seinenWahlkampf-Endspurt von 2005 mag gut gemeint gewesen sein. Doch Schulzist kein Schröder. Und ein Thema, mit dem er in derAuseinandersetzung mit der gelassenen Kanzlerin das Blatt wendenkönnte, ist nicht in Sicht. Der SPD-Chef hat Erfolge vorzuweisen:Selten war seine Partei so geschlossen wie jetzt, selten ist es ihrgelungen, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft so klugin Einklang zu bringen. Doch von Wechselstimmung herrscht keine Spur.Der Merkel-Herausforderer lässt Resignation erkennen. Er könne nichtüber Wasser gehen, sagte Schulz neulich. Knapp fünf Wochen vor dem24. September geht er nun auf Tour durch die Republik. Derselbsternannte "Streetfighter" muss sich beweisen, auch wenn dieAusgangslage nicht sehr günstig ist. Tatsächlich haben sich vieleWähler noch nicht festgelegt, viele von ihnen mit SPD-Affinität. Estäte der politischen Kultur im Land gut, wenn es Schulz gelänge,diesen Wahlkampf noch einmal spannend zu machen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell