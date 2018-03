Schwäbische Zeitung: Richtige Weichenstellung - Kommentar zum möglichen Börsengang der Erwin-Hymer-Gruppe

Ravensburg (ots) - Bei der Erwin-Hymer-Gruppe läuft es sehr gut.Das Unternehmen wächst und plant für die nächsten Jahre mitbedeutenden Investitionen. Es spricht für das Management und dieGesellschafter, dieses Wachstum nicht mit einer höheren Verschuldungstemmen zu wollen, sondern stattdessen die Eigenkapitalbasis zustärken. Bei einer Eigenmittelquote von 40 Prozent wäre das nichtzwangsläufig nötig gewesen. Doch dieses Risiko wollten dieEntscheidungsträger in Bad Waldsee zurecht nicht eingehen.Ob Hymer nun an die Börse zurückkehrt oder einen strategischenInvestor an Bord nimmt, bleibt offen - vorerst. Die Herangehensweisebei der Abwägung der beiden Optionen legt aber den Schluss nahe, dassdie Rückkehr auf das Börsenparkett nur als zweitbeste Lösungangestrebt wird. Angesichts der damit verbundenenPublizitätspflichten und dem Dilemma, dass sich bei vielenbörsennotierten Unternehmen die Strategie dem Diktat vonQuartalszahlen beugen muss, ist das nicht die schlechteste Gewichtung- vor allem, wenn es sich um ein langfristig denkendesFamilienunternehmen wie die Erwin-Hymer-Gruppe handelt.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell