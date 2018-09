Schwäbische Zeitung: Ravensburgs Oberbürgermeister stoppt Messerattacke durch Flüchtling und warnt vor Hysterie

Ravensburg (ots) - Nachdem er die Messerattacke eines Flüchtlingsaus Afghanistan in der Ravensburger Innenstadt persönlich gestoppthat, hat Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) zu Besonnenheitaufgerufen. Der "Schwäbischen Zeitung" sagte Rapp am Samstag, derAngriff sei ein "absoluter Schock" für die Ravensburger und es werdeZeit brauchen, dass sich die Lage beruhige. "Es wird ein mulmigesGefühl bleiben." Die Polizei arbeite aber hochgradig professionellund es gebe keinen Grund zu glauben, dass Ravensburg ein unsichererOrt sei. "Das wäre hysterisch." Der mutmaßliche Täter hatte amFreitag nachmittag auf zwei Syrer und einen Deutschen eingestochenund zwei dabei erheblich verletzt. Rapp war zufällig in der Nähe. Ihmsei nicht klar gewesen, welche Gefahr er sich ausgesetzt habe, alsder Mann mit gezücktem Messer vor ihm stand. Als er ihn angeschrienhabe, das Messer runterzunehmen, habe er rein instinktiv gehandelt."Ich habe das nicht bewusst entschieden", sagte derOberbürgermeister. "Ich wusste ja nichts von den Taten vorher und wasgenau passiert war." Der Mann, der im Restaurant gegen den Manngekämpft habe, sei viel mutiger gewesen. Der mutmaßliche Täter seinach Rapps Kenntnisstand psychisch erkrankt. Rapp warnte vorVerallgemeinerungen und fügte hinzu: "Eine Tat wird von einemIndividuum begangen. Zu sagen, das war ein Flüchtling und daraus zuschließen, dass alle Flüchtlinge Verbrecher sind, ist so als würdeich behaupten, dass alle blauen Autos immer im Haltverbot stehen,weil ein blaues Auto im Parkverbot steht."Das Interview im Wortlaut:Herr Rapp, wie haben Sie den Angriff gestern erlebt und wie gehtes Ihnen heute damit?Währenddessen habe ich das alles gar nicht so wahrgenommen. Eswaren ja nur wenige Sekunden und meine Rolle war eine kleine Rolle.Mir ist danach erst, wie man schwäbisch so schön sagt, das Zäpfleruntergegangen.Die Situation hätte auch für Sie gefährlich werden können. Eswusste ja niemand, wie der mutmaßliche Täter reagieren würde.Das war mir in dem Moment gar nicht so klar. Das Polizeipräsidiumhat noch bei mir angerufen, ich war da am Abend noch lange. DieBeamten haben auch gesagt, dass das eine gefährliche Situation war.Aber ich wusste ja nichts von den Taten vorher und was genau passiertwar. Ich hatte davon nichts mitbekommen. Der Mann, der im Restaurantgegen den Mann kämpfte, war viel mutiger. Aber ja, das Messer wies inmeine Richtung und zeigte auf mich und ich konnte nicht davonausgehen, dass er das wirklich ablegen würde.Wie überlegt war Ihr Handeln in diesem Moment?Das war instinktiv. Ich habe das nicht bewusst entschieden.Nachdem mir Leute zugerufen hatten, dass da jemand mit einem blutigenMesser herumläuft, war das einzige, was ich überlegt habe: Ich rennejetzt dahin, vielleicht sind da Menschen, die Hilfe brauchen undverletzt sind, vielleicht muss ich den Rettungsdienst rufen. Mitdieser Absicht bin ich losgelaufen - und dem Mann mit dem Messerdirekt in die Arme.Sie haben eine außergewöhnliche Doppelfunktion: Einerseits sindSie Zeuge, andererseits als Oberbürgermeister einer der wichtigstenAnsprechpartner für den Staat und die Ermittler in diesem Fall. Wiehat sich das gestern ausgewirkt?Das stimmt, erstmal war ich Zeuge und habe eine ganz normaleAussage gemacht. Aber ich konnte gar nicht viel dazu sagen, so vielhatte ich nicht gesehen. Aber währenddessen haben schon InnenministerStrobl und Manne Lucha bei mir angerufen. Strobl hat zugesagt, dasses eine erhöhte Polizeipräsenz geben wird während dieses Wochenendesund ich kann ihn jederzeit anrufen, wenn wir Unterstützung brauchen.Was bedeutet der Messerangriff für die Menschen in Ravensburg unddie Stadt?Das ist ein absoluter Schock für die Ravensburger und die Menschenaus der Region. Wir haben gerade samstags viele Gäste aus dem Umland.Der Vorfall bedeutet einen herben Rückschlag. Wir hatten ja schonöfter Diskussionen um den nördlichen Marienplatz. Die erhöhtePolizeipräsenz über den ganzen Sommer war spürbar, die hat unsgutgetan. Das wirft uns sehr zurück.Wie haben Sie am Abend der Tat die Stimmung in der Stadt erlebt?Ich war noch kurz auf der Kunstnacht, bevor ich bei der Polizeiwar, und dort haben viele zwar darüber geredet, die Stimmung war abernicht gedrückt und auch nicht von Angst bestimmt. Sie war so, wie mansie bei einer Kunstnacht erwartet, die Leute flanierten durch dieStadt. Aber wir wissen natürlich nicht, wie viele Leute zuhausegeblieben sind, weil sie sich nicht sicher fühlten.Was glauben Sie: Welche Folgen hat dieses Ereignis für Ravensburg?Es wird sich beruhigen, aber das wird Zeit brauchen. Und es wirdein mulmiges Gefühl bleiben. Dem können wir nur entgegenwirken durchhohe Polizeipräsenz an solchen Plätzen, auch durch Prävention wieaufsuchende Sozialarbeit, also das gezielte Ansprechen solcherPersonen, die sich an den betreffenden Plätzen bewegen. Mir ist einsganz wichtig: Es gibt keinen Grund zu glauben, dass Ravensburg einunsicherer Ort ist. Das wäre hysterisch. Aber zu behaupten, es gibtkeine Gefahren, wäre widersprüchlich zu dem, was passiert ist.Die Debatte um den Marienplatz wird jedenfalls neu aufflammen undsicher auch politisch diskutiert werden.Damit rechne ich und diese Debatte ist gerechtfertigt. Wir wissen,dass es da ein Problem gibt. Dem werden wir uns stellen und sehen,was wir tun können.Kommen Überwachungskameras in Frage?Das möchte ich nicht ausschließen.Rechnen Sie in der Folge des Übergriffs mit Demonstrationen oderso genannten Mahnwachen aus dem rechten Spektrum?Ich glaube und hoffe nicht, dass so etwas geplant ist. Man mussdoch eins verstehen: Eine Tat wird von einem Individuum begangen. Zusagen: Das war ein Flüchtling und daraus ist zu schließen, dass alleFlüchtlinge Verbrecher sind, ist so als würde ich behaupten, dassalle blauen Autos immer im Halteverbot stehen, weil ein blaues Autoim Parkverbot steht. Die Polizei ermittelt hochgradig professionellund schnell, und nach meinem Kenntnisstand war das die Tat einespsychisch erkrankten Menschen.