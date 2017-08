Schwäbische Zeitung: Politik zum Abgewöhnen - Ein Kommentar zum politischen Vorgehen in Niedersachsen

Ravensburg (ots) - Die Debatte am Donnerstag war Politik zumAbgewöhnen, ein Tiefpunkt: Abgeordnete, die sich gegenseitig mitVorwürfen überziehen. Streit, bei der nicht mehr die Sache imMittelpunkt steht, sondern nur Geländegewinn, Taktik und Kalkül. InNiedersachsen geht es derzeit mehr um Intrigen,Hinterzimmer-Absprachen, Durchstechereien und Verschwörungstheorienals um Politik. Wird die Auseinandersetzung in diesem Stilfortgeführt, darf sich niemand über zunehmende Wahlenthaltung undPolitikverdrossenheit wundern.Glaubt man den jüngsten Daten der Demoskopen, sind beide Seitenderzeit ohne Mehrheit. Die jüngsten Umfragen zeigen zwar, dass diepolitische Stimmung in Niedersachsen in Bewegung ist, aber siefördern auch große Widersprüchlichkeiten zutage. Zwar will eine klareMehrheit, dass Regierungschef Weil im Amt bleibt, seine SPD aberliegt mit großem Abstand hinter der CDU. Schwarz-Grün wärerechnerisch möglich, nach der Causa Twesten ist ein solches Bündnisaber kaum denkbar. Am Ende könnte eine Große Koalition die einzigerealistische Konstellation sein und damit ausgerechnet ein Bündnisjener Parteien, die einander im Augenblick am feindseligstengegenüberstehen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell