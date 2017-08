Schwäbische Zeitung: Pflegepläne: Das ist Kindern zumutbar - Kommentar zu Pflegeplänen

Ravensburg (ots) - Das müssen selbst politische Gegner vonMinister Gröhe anerkennen: Der CDU-Mann hat in der Pflege etwasbewegt. Er hat die Pflegestufen endlich so umgewandelt, dass auchDemenzkranke etwas aus der Pflegeversicherung bekommen können, undpflegende Angehörige besser abgesichert. Das alles waren Schritte indie richtige Richtung, profitierten davon doch diejenigen, die langeZeit zu kurz gekommen waren. Deshalb war es sinnvoll, dafür Geld indie Hand zu nehmen, auch wenn es die Sozialkassen belastet hat.Dies kann man bei Gröhes jüngstem Vorhaben, verankert imCDU-Wahlprogramm, nicht behaupten. Denn davon hätten nur diejenigeneinen Vorteil, die ohnehin gut über die Runden kommen. Es ist Kindernvon Pflegebedürftigen durchaus zuzumuten, dass sie, wenn sie ihreEltern nicht selbst pflegen können, sich an den Heimkostenbeteiligen. Und das ist eben nicht nur eine Aufgabe derSolidargemeinschaft, die es umso mehr trifft, je weniger der einzelneVerantwortung übernimmt.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell