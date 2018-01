Schwäbische Zeitung: Nicht vorschnell urteilen - Kommentar zu Schüssen auf Deniz Naki

Ravensburg (ots) - Wer auf Deniz Naki geschossen hat, ist bislangunbekannt. Er selbst ist sich aber sicher: türkische Nationalistenwaren es, wenn nicht der Geheimdienst.Menschlich ist es verständlich, dass der 28-Jährige, noch unterdem Eindruck des Erlebten, diesen Schluss zieht. Dass er sich alsGegner des türkischen Präsidenten Erdogan auch in Deutschland bedrohtfühlt, ist keine Spinnerei. Erdogans Kritiker - Kurden, Linke,Gülen-Anhänger - berichten glaubhaft von Drohungen und Schikanen. Dertürkische Geheimdienst ist in Deutschland aktiv, das ist imVerfassungsschutzbericht nachzulesen.Nun fordern Politiker wie Erdogan-Kritikerin Sevim Dagdelen vonder Linken ein entschiedeneres Vorgehen gegen das "Netzwerk Erdogans"in Deutschland. Dabei sollten sich vorschnelle Schuldzuweisungen vonselbst verbieten, solange die Polizei ausdrücklich in alle Richtungenermittelt.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell