Schwäbische Zeitung: Nicht einfach. Nicht günstig. - Ein Kommentar zur möglichen Großen Koaliton im Bund.

Ravensburg (ots) - Strich drunter. Eine Woche nach dem Scheiternhaben die Grünen, genau wie die FDP, Jamaika endgültig abgehakt. DieGrünen haben auf ihrem Parteitag noch einmal ihr Spitzenteamgefeiert, sich selbst aber auf die Oppositionsarbeit eingestellt.Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehoferdemonstrieren derweil Einigkeit bei der Richtungsanzeige: Eine GroßeKoalition soll es werden. Das sehen aber längst nicht alle in derUnion so wie die beiden Parteichefs.Denn alle, die sich wie Teile der Jungen Union lieber ein baldigesEnde der Ära Merkel und eine Neuaufstellung und Verjüngung der CDUwünschen, befürworten andere Modelle - wie etwa eineMinderheitsregierung. Von der versprechen sie sich wegen vermutlichbegrenzter Haltbarkeit Neuwahlen in spätestens zwei Jahren.Die Sozialdemokraten nehmen langsam Maß. Sie müssen den größtenSprung wagen. Wer jetzt - wie die Junge Union - ungeduldig aufs Tempodrückt und die Genossen bis Weihnachten zum Abschluss einer GroKodrängt, will das Gelingen verhindern. Denn die Entscheidung ist fürdie Sozialdemokraten keine einfache. Sie haben von der Erneuerungihrer Partei in der Opposition geträumt. Sie werden Zeit brauchen,sich neu aufzustellen, nach Wegen der Erneuerung auch in derRegierung zu suchen und ihre Kernprojekte für eine weitere Legislaturals Juniorpartner festzulegen.Angela Merkel weiß, dass mit dem Scheitern derJamaika-Sondierungen der Preis der SPD für eine Große Koalitiongestiegen ist. Und sie ahnt, dass sie das in den eigenen Reihen auchwieder einige Überzeugungskraft kosten wird. Denn schon warnt HorstSeehofer, der SPD jetzt aber nicht alles zu versprechen, während dieSPD sich gerade aussucht, welche Forderungen sie aufstellen wird. Dafahren im Moment zwei Züge aufeinander zu, was auch den nächstenVersuch einer Regierungsbildung nicht einfacher machen wird. Undnicht günstiger. Denn Große Koalitionen sind verlässlich, aber teuer- darauf dürfte es auch diesmal hinauslaufen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell