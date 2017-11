Schwäbische Zeitung: Mut zum Ungewöhnlichen - Leitartikel zu Jamaika

Ravensburg (ots) - Das Schwarze-Peter-Spiel, wer Verantwortung fürdas Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche trägt, ist trotzklarer Hinweise in Richtung FDP müßig. Deutschland steckt jetzt ineiner schweren Regierungskrise, und es gibt nur zwei Möglichkeiten,über die es sich nachzudenken lohnt: eine schwarz-grüneMinderheitsregierung oder Neuwahlen.In den Verhandlungen haben sich Union und Grüne so deutlichangenähert, dass das Regierungsprogramm für die kommenden vier Jahreschnell stehen würde. Selbst beim Flüchtlingsthema gab es zwischenCSU und Grünen keine unüberwindlichen Hindernisse mehr. Natürlichbedarf es für eine solche Konstellation Fantasie. Wer diese nichthat, sollte sich einmal in Skandinavien oder den Niederlandenumschauen. Von einer politischen Tradition dabei zu sprechen, istübertrieben, aber dort sind Regierungschefs ohne parlamentarischeMehrheit keine Seltenheit. Die Debattenkultur gewinnt dabei anQualität. Die Sozialdemokraten, die sich aus parteitaktischen Gründenals Koalitionspartner aus dem Spiel genommen haben, stünden alsverantwortungsbewusste Opposition vor allem in der Außen- undEuropapolitik bereit.Auch die FDP wäre in einigen Sachfragen keineFundamentalopposition. Sie würde anders auftreten als bei denSondierungsgesprächen. Die Liberalen wollten kein Jamaika, weil sieaus Schwäche nicht konnten. Parteichef Christian Lindner hat deshalbdie Reißleine gezogen, nicht wegen angeblicher Prinzipienfestigkeit.Die FDP ist nach vier Jahren außerparlamentarischer Oppositionpersonell und inhaltlich gar nicht in der Lage, mit Kompetenz eineRegierung zu bestücken. Das Trauma von 2013, als die Partei wegenUnfähigkeit aus dem Parlament und der Regierung gewählt wurde, sitzttief. Neuwahlen würden das übertünchen. Dass dabei andere Mehrheitenzustande kämen, ist eher unwahrscheinlich und somit ein weiteresArgument dafür, etwas Ungewöhnliches zu versuchen. Eigentlich sprichtnur Angela Merkels Naturell gegen eine Minderheitsregierung.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell