Schwäbische Zeitung: Mut ist dringend nötig - Leitartikel zur Regierungsbildung

Ravensburg (ots) - Ein Mutmacher wollte er sein, hat er bei seinemAmtsantritt versprochen. Diese Fähigkeit ist jetzt gefragt, dennFrank-Walter Steinmeier will Neuwahlen verhindern und Parteienermutigen, ihre Meinung zu ändern. Wer sich um politischeVerantwortung bewerbe, dürfe sich nicht drücken, wenn man sie in denHänden halte, mahnt Steinmeier streng. Seine Rüge zielt auf FDP undSPD.Ob man nun von einer Staatskrise spricht oder nicht - eine solcheSituation hat es in Deutschland noch nicht geben. Es gab einenKoalitionsbruch und zwei Misstrauensvoten gegen Helmut Schmidt undWilly Brandt, aber der Kanzler ist in Deutschland nur durch die Wahleines neuen zu stürzen. Dass es über lange Zeit eine nurgeschäftsführende Regierung ohne Parlamentsmehrheit gibt, das ist nunwirklich neu.Mit den Grünen und der FDP hat Steinmeier bereits gesprochen,jetzt folgen Horst Seehofer von der CSU und SPD-Chef Martin Schulz.Zu den Aufgaben eines Bundespräsidenten gehört es, im Krisenfall -und auch sonst - regelmäßig mit den Politikern zu reden. Parteienlässt er hinter sich, wenn er in sein Amt kommt. Trotzdem ist pikant,wenn Steinmeier jetzt seine eigene Partei ermahnen muss. Nun wirdMartin Schulz kaum aus dem Gespräch mit Steinmeier herauskommen undsagen, er werde jetzt die SPD in einer Große Koalition führen. Aberder Druck auf Schulz wächst, auch im eigenen Lager. Es wäre gut, wenndie SPD sich ihr Nein noch einmal überlegt.Schulz hat es als Unverschämtheit bezeichnet, dass Merkel schonvor dem Gespräch mit Steinmeier ihre Kanzlerkandidatur angekündigthat. Wahrscheinlich erfolgt seine Kritik vor dem Hintergrund, dassdie SPD immer gesagt hat, sie werde nie wieder in einer GroßenKoalition mit Angela Merkel regieren. Doch geht die SPD im Ernstdavon aus, dass sie den Kanzlerkandidaten der CDU bestimmen kann?Frank-Walter Steinmeier bringt das diplomatische Geschick einesAußenministers mit. Er wird es brauchen, wenn er Deutschland vorNeuwahlen bewahren will.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell