Schwäbische Zeitung: Merkels schweres Gepäck - Kommentar zu Merkel/Trump

Es ist ein schwieriger Besuch. Denn AngelaMerkel hat es erstmals mit einem US-Präsidenten zu tun, der nichtmehr uneingeschränkt zur alten westlichen Wertegemeinschaft steht.Der die Beziehungen zu ihr und Wladimir Putin als gleichbedeutendeingestuft hat. Der nach dem Motto "America first" handeln will undvon den alten Verbündeten in Europa nicht mehr viel zu haltenscheint.Es wird nicht leicht werden, Vertrauen zu diesem Mann aufzubauen,wenn dies überhaupt gelingen kann. Merkels besonnene undzurückhaltende Art wird zumindest den Gedankenaustausch erleichtern.Doch dass die alte Freundschaft zwischen den USA und DeutschlandTrump weniger wert ist als seinen Vorgängern, steht schon fest. Eskann also nur darum gehen, Schritt für Schritt eine neue Basisherzustellen.Das ist umso schwieriger, als Trump in seinem Bemühen, Amerikawirtschaftlich abzuschotten, vor allem die Deutschen aufs Korngenommen hat. Merkel hat deshalb die Erwartungen der deutschenWirtschaft, die Strafzölle zu verhindern, als schweres Gepäck mit.Trump klarzumachen, dass die USA von deutschen Exporten genausoprofitieren wie Deutschland von den USA, dass Freihandel allen nutzt,wird ihre Aufgabe bei diesem Besuch werden. "Good luck" wünscht danicht nur die Wirtschaft.