Schwäbische Zeitung: Merkel ist eben nicht May - Leitartikel zu Merkel bei Trump

Ravensburg (ots) - Dass es besser sei, miteinander zu reden alsübereinander, hat die Bundeskanzlerin vor ihrer Reise nach Washingtongesagt. Wie anders das klingt als das mädchenhafte Gehabe derbritischen Regierungschefin Theresa May, die sich Tage nach derAmtseinführung von Donald Trump an der Hand durch das Weiße Haushatte führen lassen. Die Bundeskanzlerin hat in Washingtondemonstriert, dass sie auch die mächtigsten Männer auf Abstand zuhalten in der Lage ist.Wladimir Putin mag hinter verschlossenen Kreml-Türen über siespotten, er hört der Bundeskanzlerin immerhin zu. Italiens damaligerMinisterpräsident Silvio Berlusconi hat erfahren müssen, dass MerkelsBeharrlichkeit stärker wiegt als irgendwelche Kaspereien. SelbstGeorge W. Bush hat 2006 bei einem G-8-Gipfel in Sankt PetersburgMerkels freundliche Bestimmtheit kennengelernt: Als er vor laufendenKameras die Schultern der sitzenden Merkel massierte, stand er da wieein kleiner Junge, der beim Übergriff auf die Klassensprecherinertappt wurde.Solche Stimmungen und Äußerlichkeiten sind auch in der Politiksehr oft bedeutsamer als die Fernsehbilder glauben machen. Ob dieChemie zwischen zwei Menschen stimmt, kann auf Ebene derRegierungschefs über Börsenkurse, gemeinsame Ziele oder zukünftigeFeindschaften entscheiden. Die Bundeskanzlerin wird sich darum sehrgenau beraten und überlegt haben, wie sie mit einem Präsidentenumgeht, dessen verbale Übergriffigkeit sie schnell in Verlegenheitbringen und die transatlantischen Beziehungen gefährden könnte.Trotz aller Unkenrufe nach der Wahl Trumps wird dastransatlantische Verhältnis weiterbestehen, nicht zuletzt, weilMerkel auch gegenüber Trump nicht von ihrer Verbindlichkeitabzurücken bereit ist. Die Beharrlichkeit und Authentizität einerPolitik der ruhigen Hand erweist sich als dauerhafter als großmauligeSprunghaftigkeit. Wenn Donald Trump das - zumindest unterbewusst -verstanden haben sollte, hat sich Merkels Reise über den Großen Teichgelohnt.