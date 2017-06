Schwäbische Zeitung: Mehr als nur Wahlkampfgetöse - Kommentar zu Bundeswehr-Skandal

Ravensburg (ots) - Wenn im Vor-Wahlkampf ein zunächst bizarranmutender Streit um die Deutungshoheit des PfullendorferBundeswehr-Skandals entbrennt, dann könnte man annehmen: Alles nurGetöse, Eitelkeit der Medien, Schielen auf die Quote. Unter Beschusssteht eine Ministerin, der vor allem Selbst-Verteidigung und-Inszenierung vorgeworfen wird.Diese Interpretation greift zu kurz. Denn in Pfullendorf habenohne Zweifel Soldaten gegen die Menschenwürde ihrer Kameradenverstoßen. Strafrechtlich irrelevant, in der Truppe untragbar.Doch harrt dieser Skandal immer noch der Auf- und Erklärung. ZurErinnerung: Vor über vier Monaten ging das Verteidigungsministeriumselbst mit Berichten um entwürdigende Ausbildungspraktiken inPfullendorf an die Öffentlichkeit. Danach kamen Vorfälle inSondershausen, Bad Reichenhall und der Fall des Oberleutnants FrancoA. ans Tageslicht. Einige Versetzungen waren die Folge, ein paarRausschmisse und die Suche nach Nazi-Devotionalien. SubstanzielleErgebnisse und ein Abschlussbericht: Fehlanzeige.Von der Leyen sollte zudem sagen, wie sie solche Skandale künftigausschließt. Auch hier sind Reformen angekündigt, aber in der Truppenicht angekommen.Vor allem aber brauchen die Soldaten eine Führung, die loyal führtund nicht auf Nebenkriegsschauplätzen unterwegs ist. Und Deutschlandbraucht eine Bundeswehr, die - Wahlkampf hin, Aufklärung her - ihreKernkompetenz fokussiert lebt: Verteidigung.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell