Schwäbische Zeitung: Mehr Fragen als Antworten - Kommentar zur SPD

Ravensburg (ots) - Der gewünschte Neuanfang der SPD ist nochhinreichend unkonkret. Bislang stellt Martin Schulz mehr Fragen, alser Antworten parat hat. Die Basis soll beim Nachdenken helfen, wieman die angeschlagene Sozialdemokratie wieder nach vorne bringt. KeinWunder, dass sich angesichts des Fehlens neuer Inhalte der Blick aufdie Personalien richtet.Bekommt Schulz noch Konkurrenz, etwa von Olaf Scholz?Ausgeschlossen scheint dies nicht zu sein. Allerdings kommt MartinSchulz bei der SPD-Basis gut an. Und so ist eine Urwahl für ihngewiss verlockend. Denn Schulz geht gerne auf Tuchfühlung mit seinenWählern, er vermittelt das Gefühl, dass er weiß, wie viel einKrankenpfleger verdient. "Nah bei de Leut", hieß dies bei Kurt Beck.Ältere Genossen allerdings werden mit gemischten Gefühlen auf einsolches Vorgehen blicken. Denn auch Rudolf Scharping setzte sicheinst in einer Urwahl gegen Gerhard Schröder durch. Den blassen, aberals zuverlässig geltenden Scharping wollte man lieber als Parteichefals Schröder. Viele Genossen hatten allerdings damit gerechnet, dassdieser dann Strahlemann Schröder zum Kanzlerkandidaten ausruft. Tater aber nicht. Der Parteichef hat den Zugriff auf dieKanzlerkandidatur, und Scharping griff selbst zu.Bei Martin Schulz könnte es ähnlich sein. Viele an der Basisfühlen sich mit ihm als Parteichef gut aufgehoben und trauen ihm beimNeuanfang. Aber ob sie ihn noch einmal die Spitzenkandidaturzutrauen, ist eine andere Frage.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell