Schwäbische Zeitung: Maximal unsensibel - Ein Kommentar zum Verhalten von Mesut Özil und Ilkay Gündogan

Ravensburg (ots) - Nationalspieler sind keine Staatsbedienstete inkurzen Hosen. Sie müssen weder einen Diensteid leisten noch kann manihnen vorschreiben, welche Politiker sie unterstützen dürfen - odereben nicht. Ob ein Spieler die Hymne mitsingt, entscheidet ebensowenig darüber, ob er der Nationalmannschaft angehören darf, wie dieKlugheit seiner öffentlichen Äußerungen. Der Auswahl des DFB gehöreneinfach die besten deutschen Spieler an - oder die, die Joachim Löwdafür hält.Mesut Özil und Ilkay Gündogan sind Nationalspieler und sie sinddeutsche und türkische Staatsbürger, so wie Miroslav Klose und LukasPodolski beispielsweise auch Polen sind. Sie dürfen in zwei Ländernwählen, sie haben zwei Staatsoberhäupter. Da irrt der schwäbischeGrüne Cem Özdemir, der es eigentlich besser wissen sollte. DieForderung von Rechtsaußen, Özil und Gündogan aus derNationalmannschaft auszuschließen, ist ebenso irrlichternd wie diepolitische Meinung der beiden Mittelfeldspieler.Der DFB und seine Nationalmannschaft stehen für ein buntes,offenes und demokratisches Deutschland. Demokratie muss auch Dummheitaushalten.Und doch haben Özil und Gündogan sich selbst - und allen andereneigentlich bestens integrierten Doppelstaatsbürgern in Deutschland -einen Bärendienst erwiesen mit ihrer maximal unsensiblenWahlkampfhilfe für Erdogan. Am Tag vor der WM-Nominierung kocht nuneine Integrationsdebatte wieder hoch, die die Nationalmannschafteigentlich seit Jahren als unnötig demaskiert.