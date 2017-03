Schwäbische Zeitung: Leitartikel zum Bundesverkehrswegeplan: Solidarität im Straßenkampf

Ravensburg (ots) - Die 67 Neu- und Ausbauten an Bundesstraßen undAutobahnen bis 2030 zu realisieren, ist ein Kraftakt. Schön, dass derBund das dafür nötige Geld zur Verfügung stellt. Aber: Es gibt zuwenig Personal, das planen und bauen kann. Zu lange sindPersonalstellen in der Straßenbauverwaltung im Südwesten abgebautworden. Die Entscheidungen dazu reichen weit zurück, tief hinein inschwarz-gelbe Regierungszeiten. Dass Grün-Rot erst 2014 wieder mitdem Stellenaufbau begonnen hat, rächt sich zusätzlich.Nun werden jährlich rund 50 neue Stellen geschaffen - gut so, dochdie müssen auch besetzt werden. Der Straßenbauverwaltung geht es danicht anders als allen Marktteilnehmern: Fachkräfte sind Mangelware,auch Ingenieure. Hinzu kommt, dass Jobs in der Privatwirtschaftmitunter verlockender sind als jene bei einer Behörde - unteranderem, weil dort oft höhere Löhne gezahlt werden.Als wäre diese Personalsituation nicht schon schwierig genug,droht ein weiterer Verlust. Bis 2021 will der Bund eineInfrastrukturgesellschaft aufgebaut haben, die sich, statt bisher dieLänder, um Baumaßnahmen an Autobahnen kümmert. Dafür wird der Bundversuchen, Planer aus den Ländern abzuziehen. Hiergegen muss sichVerkehrsminister Winfried Hermann, gemeinsam mit seinenLänderkollegen, wehren.All das gilt es zu beachten, wenn nun der Straßenkampf beginnt. Esist nachvollziehbar, dass jeder Bürgermeister, Landrat undAbgeordnete für seinen Streckenabschnitt, der imBundesverkehrswegeplan verankert ist, kämpft. Im besten Fall solljede Maßnahme ganz schnell geplant und gebaut werden. Das ist aberschlicht unmöglich.Wünschenswert wäre vielmehr, dass sich alle Entscheider - alsoPolitiker und Spitzenverbände - auf die Kriterien einigen könnten,die in einer Rangliste für die 67 neuen Maßnahmen münden. Nicht fürdie Straße vor Ort, sondern für ein transparentes, faires Verfahrensollten alle solidarisch kämpfen, damit die, die am meisten leiden,am schnellsten entlastet werden. Das wird aber wohl ein frommerWunsch bleiben.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell