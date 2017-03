Schwäbische Zeitung: Leitartikel: Überwachung wird Lifestyle

Ravensburg (ots) - Ein Geheimdienst nutzt Hochtechnologie zurÜberwachung: eine Nachricht, die zwar keine große Überraschung ist.Doch die neuesten Wikileaks-Enthüllungen über die CIA und ihreweitreichenden Fähigkeiten zum Ausspähen von Smartphones, Computernund Fernsehgeräten sind verstörend. Wer argumentiert, er habe nichtszu verbergen und sei für Geheimdienste uninteressant, macht einenFehler. Trotz der Snowden-Enthüllungen gehen Konsumenten viel zuunbedarft mit digitaler Technologie um. Höchste Zeit, sich mitVerschlüsselung und Anonymisierung auseinanderzusetzen. Dennkriminelle Energie gibt es im Netz auch abseits von Geheimdiensten,die ihre Befugnisse überschreiten.Dieser Tage wird gern George Orwells "1984" zitiert, weil dasÜberwachungsszenario so erschreckend aktuell wirkt und derRomanklassiker derzeit wieder die Bestsellerlisten stürmt. WinstonSmith, Orwells Protagonist, hatte keine Wahl - den allsehenden undmithörenden "Televisor" hat er sich nicht selbst ins Haus geholt.Genau das tun wir aber, wenn wir vermeintlich praktische Erfindungenwie smarte TV-Geräte, Lautsprecherboxen mit eingebautem Mikrofon odergar vernetztes Spielzeug in unseren vier Wände nutzen. Wir haben dieMöglichkeiten permanenter Überwachung und digitaler Bespitzelungunserer Privatsphäre akzeptiert, weil die Geräte dazu als schickeLifestyle-Objekte daherkommen und den Alltag bequemer machen. PeterSchaar, der frühere Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, hatrecht, wenn er sagt, dass wir unser Leben in naiverTechnikbegeisterung immer stärker Systemen anvertrauen, derenSicherheit höchst fragwürdig ist.Die Digitalisierung beginnt erst: autonomes Fahren, das vernetzteEigenheim - wer sich diesen Entwicklungen nicht verweigern möchte,muss sich mit IT-Schutz beschäftigen. Sonst kann er leichte Beutewerden. Unternehmen wie Apple und Google betonen zwar, vieleSicherheitslücken seien schon gestopft. Der Wettlauf zwischen Hackerund Cyberabwehr aber geht weiter.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell