Schwäbische Zeitung: Leitartikel: Die Politik muss Facebook seine Grenzen aufzeigen

Ravensburg (ots) - Facebook muss auch in Zukunft nicht von sichaus verleumderische oder schlichtweg falsche Beiträge finden undlöschen. Während man sich beim US-Konzern freut, herrscht bei allenKämpfern gegen Beleidigungen, Pöbeleien und Fake News Katerstimmung.Facebook ist schon längst eine Nachrichtenplattform. Große Teileder Bevölkerung - nicht nur der amerikanischen - nutzen Facebook alsHauptkanal um sich zu informieren. Inhalte werden tausendfachgeteilt. Der US-Konzern hat es sich mit seinem großen Einfluss undden Werbeeinnahmen gemütlich gemacht. Nur Verantwortung tragen willFacebook nicht. Dabei ist dies zumindest in Deutschland - über dasPresserecht - eindeutig geregelt: Es gilt die publizistischeSorgfaltspflicht. Inhalt, Herkunft und Wahrheitsgehalt vonNachrichten müssen überprüft werden. Unbestätigte Meldungen undGerüchte müssen gekennzeichnet werden. Es existieren sogenannte"sichere" Quellen, wie Nachrichtenagenturen oder die Polizei, dienicht extra nachrecherchiert werden müssen. Was aber, wenn Hinz undKunz auf Facebook etwas vermelden, was dann hunderte User lesen undwomöglich für bare Münze nehmen? Der Syrer Anas Modamani, der inWürzburg geklagt hatte, kann ein trauriges Lied davon singen.Schon Anfang Februar machte das Landgericht Würzburg eineunglückliche Figur. "Wir haben den Nachteil, dass die gesamte Kammernicht bei Facebook ist", sagte Richter Volkmar Seipel damals übersich und seine Beisitzer. Dann muss die Frage erlaubt sein, ob indiesem Fall die richtige Kammer mit der Findung eines Urteils betrautwar.Allerdings gilt die Kritik nicht nur dem Landgericht, das sogar anseiner Zuständigkeit zweifelte. Facebook, das schon längst auch alsNachrichtenplattform dient, und anderen sozialen Netzwerken müssenseitens der Politik Grenzen aufgezeigt werden. Es genügt nicht, FakeNews in schöner Regelmäßigkeit den Kampf anzusagen und mit härterenMaßnahmen sowie Bußgeldern zu drohen. Justizminister Heiko Maas mussfür eine klare Gesetzeslage sorgen.