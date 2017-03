Schwäbische Zeitung: Leitartikel: Klare Regeln für die Autobranche

Ravensburg (ots) - Die global erfolgreiche Autoindustrie ist nichtnur die deutsche Vorzeigebranche, hier im Südwesten ist ohne diemodernen Zulieferer der Wohlstand der Region nicht zu erklären. Wiedie meisten Wirtschaftszweige stehen die Autokonzerne und der sietragende Mittelstand in Baden-Württemberg vor tiefgreifendenUmbrüchen. Die digitale Revolution, die Elektromobilität undselbstfahrende Autos sind dafür die Stichwörter.Experten sorgen sich um die globale Wettbewerbsfähigkeit vonMercedes, Audi, BMW und Co. Sie verweisen auf das kalifornischeSilicon Valley, wo Internetkonzerne wie Google oder der AutobauerTesla bei intelligenten Fahrzeugen bereits die Nase vorne hätten.Auch warnen die ersten Politiker vor einer Strukturkrise, sollte sichdie Industrie nicht zügig dem Wandel stellen. Das Ruhrgebiet wirddann als Negativbeispiel genannt, wo bis heute der Verlust vonArbeitsplätzen bei Stahl und Kohle nicht kompensiert werden konnte.Das gehört zum Hintergrund für einen Gesetzentwurf, den der zuSuperlativen neigende Bundesverkehrsminister in Berlin vorgelegt hat.Alexander Dobrindt spricht vom "modernsten Straßenverkehrsrecht derWelt". Kleiner geht es bei ihm selten und dennoch liegt der CSU-Mannin der Sache richtig. Dobrindt will bei den selbstfahrenden AutosRechtssicherheit für die Industrie herstellen. Das muss er jetzt auchtun, allen Einwänden zum Trotz. Denn es gilt, nicht den Anschluss andie internationale Konkurrenz zu verlieren.Die Probleme von Haftungsfragen bei Unfällen oder desDatenschutzes müssen klar und eindeutig geregelt werden, aber endloseDiskussionen kann sich die Wirtschaft nicht leisten. Weltweit wird2025 ein Umsatz bei den computergesteuerten Fahrsystemen für Autosvon 135 Milliarden Euro prognostiziert, 2030 sollen es bereits 300Milliarden Euro sein. Das automatisierte, das vernetzte Fahren wirdkommen. In kurzer Zeit muss sich Deutschland im Interesse seinerSchlüsselindustrie dafür fit machen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell