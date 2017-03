Schwäbische Zeitung: Leitartikel: Geopolitisch beängstigend

Ravensburg (ots) - Es läuft gerade hervorragend für die, dieDemokratien verachten und die versuchen, die internationaleStaatenordnung zu destabilisieren. Die Eskalation zwischen denNiederlanden und der Türkei spielt dem türkischen Präsidenten RecepTayyip Erdogan in die Hände. Erdogan gelingt es jetzt, die Reihenhinter sich zu schließen. Selbst oppositionelle Sozialdemokratenhaben Reisen nach Europa abgesagt, auf denen sie ursprünglich für einNein beim Referendum in der Türkei werben wollten.Die harten Maßnahmen Den Haags gegen türkische Minister sindGeschenke für Erdogan. Seine abstrusen Behauptungen und infamenBeleidigungen in Richtung Westen kann er jetzt bei seinen Landsleutenproblemlos untermauern. Die Niederlande, die sich ebenfalls in derheißen Phase des Wahlkampfes befinden, stabilisieren aus Angst vordem Rechtsaußen Geert Wilders ohne Not den Autokraten in Ankara. Dermusste in den vergangenen Wochen offensichtlich eine Niederlage beiseiner Volksabstimmung fürchten, denn anders waren und sind seineAusfälle nicht zu verstehen.Geopolitisch ist diese Gemengelage beängstigend. ZweiNATO-Verbündete lassen einen Streit in einer Art und Weiseeskalieren, der die Handlungsfähigkeit des westlichen Bündnisses inMitleidenschaft zieht. In Syrien tobt ein blutiger Krieg und der fastvergessene Konflikt in der Ostukraine ist weiterhin ungelöst. Wo derWesten mit einer Stimme sprechen müsste, gibt es aber einen Chor derDissonanzen. Die Europäische Union ringt vergeblich nach Einigkeitund klaren Positionen. Der EU-Austritt der Briten schwächt sie unddie Flüchtlingsproblematik bekommt sie nicht in den Griff.Währenddessen werden die USA von einem Mann regiert, derinternationale Bündnisse für antiamerikanisch hält. Darüber könnensich Männer wie Recep Tayyip Erdogan oder Russlands PräsidentWladimir Putin nur freuen. Flexibel in ihren Positionen, dademokratisch unkontrolliert, definieren sie wie ein Sultan oder Zarkurzum Feindschaft zu Freundschaft um.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell