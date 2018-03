Schwäbische Zeitung: Leitartikel: Frieden ist nicht selbstverständlich

Ravensburg (ots) - Für die Demonstranten, die in der Osterzeit imJahre 1958 zu Hunderttausenden auf die Straße gingen, um gegen dieStationierung von atomaren Sprengköpfen in Deutschland zudemonstrieren, war der Krieg nichts Abstraktes. Sie hatten es selbsterlebt, dass Nationalismus, Rassismus und Großmannssucht Millionenvon Menschen Leid und Tod brachten. Die damaligen Supermächte ließensich freilich von den Forderungen der Pazifisten nicht beirren. Essollte Jahrzehnte dauern, bis sie vom Prinzip der atomarenAbschreckung abrückten und abrüsteten.Das Ende des Ost-West-Konflikts ließ die Kriegsangst hierzulandeschwinden - der Gedanke, dass Frieden etwas Normales sei, wurde zumLebensgefühl der jüngeren Generationen. Eigentlich ein schönes, einberuhigendes Gefühl, das Regierungen und Bürgern viel wert seinsollte. Doch sie tun wenig dafür, den Frieden zu erhalten. Zu denKriegen im Nahen Osten kommt die stetig wachsende Bedrohung durchNordkorea - und die immer heftigeren Zerwürfnisse mit Russland. ImWesten von Europa brechen die USA als verlässlicher Partner weg. Esscheint so, als sei die überwunden geglaubte Großmannssucht wiederzur Triebfeder der politischen Akteure geworden - wider allepolitische Vernunft. Und selbst in der Europäischen Union, die sichgerne als geschlossene Wertegemeinschaft präsentiert, sind die Gräbenso tief, dass rationale Lösungen, wie im Falle der gescheitertenFlüchtlingsverteilung, nicht mehr möglich sind.Auch in diesem Jahr werden an Ostern wieder Menschen inDeutschland für Frieden demonstrieren. Im Vergleich zu 1958 werden esnur wenige sein, die unbeirrt an ihrem Ziel einer besseren Weltfesthalten - auch wenn der Blick in diese Welt nicht sehr ermutigendist. Man kann diese Menschen natürlich einfach belächeln. Abervielleicht wäre es an der Zeit, darüber nachzudenken, dass derFrieden in Europa eben kein Selbstläufer ist, wenn sichRegierungschefs von nationalen Egoismen und Machtgelüsten treibenlassen. Und wenn immer mehr Menschen jenen vertrauen, die mit denscheinbar einfachsten Lösungen daherkommen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell