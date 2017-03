Schwäbische Zeitung: Leitartikel zu Erdogan: Lasst ihn doch reden

Ravensburg (ots) - Was die Türken reden, in der Moschee, bei Ditiboder im Kulturverein, hat deutsche Geheimdienste lange genug nichtinteressiert. So ähnlich war es auch, wenn türkische Politiker nachDeutschland kamen, um hier Wahlkampf zu machen. Umso mehr solltenBundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz jetzt genau hinhören,was Präsident Recep Tayyip Erdogan sagt, wenn er in Deutschland einStadion oder eine Sporthalle füllt. Lobt er die Türken dafür, dasssie keine deutschen Staatsbürger wurden und Integration verweigern?Hetzt er gegen Kurden, oder spricht er seinen Anhängern gar seinMitgefühl aus, dass sie unter einer Kanzlerin wie Angela Merkel lebenmüssen, in einem Land, das Nazi-Methoden benutzt? Es gilt, sehr genauhinzuhören in den nächsten Wochen.Aber dennoch muss Erdogan hier reden dürfen. Es würde Deutschlandschwächer machen, wenn man es ihm verbieten würde. Oder irgendeinemseiner Minister, die in den vergangenen Tagen als Vorboten schon malgetestet haben, wie die deutschen Behörden und die Bundesregierungreagieren. Wenn der türkische Potentat Deutschland Nazi-Methodenvorwirft, mag er sich bei seinen Leuten zum Helden machen, in derWelt aber macht er sich lächerlich. Demokratische Errungenschaftenwerden umso deutlicher, je mehr etwa die Versammlungs- undRedefreiheit, die wir in Deutschland haben, in der Türkeieingeschränkt werden.Wenn Erdogan also hier auftritt, bedeutet das zunächst mal keinEinknicken. Es stellt vielmehr die Auge-um-Auge-Strategie desHerrschers aus Ankara gegen die demokratische Gelassenheit einesStaates, der sich seiner Werte sicher ist. Wenn Erdogan den"Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel weiter in einem türkischenGefängnis sitzen lässt, wenn er die Gewaltenteilung rüde missachtet,ist das eine Katastrophe für die Türkei, aber kein Anlass bei uns dieGrundrechte einzuschränken.Erdogan soll reden. Geheimdienstexperten und Türkei-Expertenhierzulande sollten aber jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell