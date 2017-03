Schwäbische Zeitung: Leitartikel zu Aschermittwoch - Überraschender Aschermittwoch

Ravensburg (ots) - Die CSU bläst in Bayern zur Attacke, die CDUbietet in Baden-Württemberg einen Hauch weniger Spektakel: eintypischer Aschermittwoch, könnte man glauben. Doch weit gefehlt.Schließlich erntet ein SPD-Kanzlerkandidat Jubel wie ein Popstar -und das im Land Horst Seehofers (CSU). Der war an einemAschermittwoch zuletzt konkurrenzlos in Sachen Selbstbewusstsein,Emotionalität und Zuspruch aus den eigenen Reihen.Die CDU, die nach Fellbach zum "größten politischen StammtischBaden-Württembergs" geladen hatte, wirkt dagegen, als wisse sie nichtmehr, wie Wahlkampf geht. Ein paar müde Attacken auf Schulz, ein paaralte Parolen gegen unbegrenzte Einwanderung und für die innereSicherheit. Dazu viel Lob für die eigene Regierungsarbeit - fastwortgleich vorgetragen wie die CSU im bayerischen Passau. Wenn dasalles ist, kann man lange warten, dass der Schulz-Hype endet.Und die Grünen? Sie sitzen am Aschermittwoch in der Falle ihreseigenen Erfolges. Sie stellen in Winfried Kretschmann weiter ihrenersten und einzigen Ministerpräsidenten. Der gibt sich zum Teil ausRücksicht auf den schwarzen Koalitionspartner und zum Teil auseigener Überzeugung als innenpolitischer Hardliner. Das stößt aufProtest in der eigenen Partei. Deshalb haben die Grünen ihrenAschermittwochs-Konflikt nicht mit der politischen Konkurrenz,sondern mit sich selbst. Es verfestigt sich außerdem der Eindruck,dass die übrigen Parteien einstige grüne Kernthemen übernommen haben- und die Grünen nicht mehr wissen, womit sie punkten können.Emotionale Attacken von der SPD mit inhaltlichen Unschärfen, ein"Weiter so" mit leichten Korrekturen von der CDU, ein bisschen Grünvon den Grünen: Keine dieser Strategien wirkt besonders überzeugend.Die Welt ist längst nicht mehr so, als dass sie mit einfachen Parolenaus den politischen Lagern zu erklären wäre. Wie Wahlkampf in Zeitenglobaler Unsicherheit und rasch wechselnder Stimmungen funktioniert,darauf hat noch keine Partei eine Antwort.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell