Schwäbische Zeitung: Lehrer brauchen Fortbildungen - Leitartikel zu Schülerleistungen

Ravensburg (ots) - Der Leistungsabfall baden-württembergischerSchüler kam nicht über Nacht. Während Bayern weiter Spitzenplätzebelegt, sind die Schüler im Südwesten im aktuellenIQB-Ländervergleich abgesackt. Das ideologisch motivierteFingerhakeln im Landtag kurz nach Veröffentlichung der Studie imHerbst war sinnlos, Schuldzuweisungen nützen niemandem - am wenigstenden betroffenen Schülern. Umso richtiger ist nun der Versuch derzuständigen Landespolitiker in Regierung und Parlament, den Gründenauf die Spur zu kommen. Das wird schwer werden, vielleicht sogarunmöglich. Zu viele Faktoren spielen für die Leistungen derSüdwest-Schüler eine Rolle.Bildung ist stets ein langwieriger Prozess. Die Auswirkungenpolitischer Weichenstellungen, aber auch verschleppter Reformen,zeigen sich erst nach Jahren. Der Deutsche, zumal derBaden-Württemberger, will alles 110-prozentig richtig machen. Es mussaber nicht der Anspruch sein, alle Hürden auf dem Weg zuBildungserfolg auf einmal zu beseitigen. Ein Anfang wäre es, in denBereichen aktiv zu werden, die eine Mehrheit von Experten alsSchwachstellen identifizieren.Zu diesen Schwachstellen gehört die Weiterqualifizierung fürLehrer. Die Schülerschaft ist zu komplex und unterschiedlichgeworden, als dass Lehrer nach hervorragender Ausbildung und denMühen des Referendariats auf ihrem Lernstand verharren können.Inklusion, unterschiedlichste soziale Herkunft und Integration vonKindern mit Migrationsgeschichte sind nur drei der Herausforderungenim Schulalltag.Hier muss die Politik ansetzen. Lehrer brauchen Fortbildungen, ummit den größten Herausforderungen unserer Gesellschaft, die sich inihren Klassenzimmern widerspiegelt, zurechtzukommen. Wissen darfnicht Einzelnen vermittelt werden, sondern ganzen Teams in ihrenjeweiligen Schulen. Und zwar verpflichtend. Dafür braucht es einlandesweites, einheitliches, strukturiertes Konzept - undwissenschaftliche Begleitung. Denn auch die kommt in der Bildung nochimmer zu kurz.