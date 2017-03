Schwäbische Zeitung: Kommentar zur Opel-Übernahme durch PSA: Gute Nachricht

Ravensburg (ots) - Vielleicht ist es an der Zeit, etwas Optimismuszu verbreiten. Die Opel-Übernahme durch den französischen PSA-Konzernist eine gute Nachricht.Wäre das deutsche Traditionsunternehmen in der Obhut desUS-Konzerns General Motors (GM) geblieben, hätte es eine noch härtereSanierung gegeben oder schlimmer für Zehntausende Arbeitsplätze inDeutschland, Opel wäre ganz vom Markt verschwunden.PSA bzw. Peugeot will hingegen offensichtlich einenVielmarkenkonzern etablieren. Opel ist für den deutschen Markt undauch die osteuropäischen Staaten ein guter Name. Die Franzosen sinddafür in Südeuropa stark. Auch ist denkbar, dass Opel endlich überseine neue französische Mutter Zugang zum chinesischen Markt erhält,den GM den Deutschen konzernintern verweigert hat.Volkswagen erwächst nun ein Konkurrent, mit dem die Wolfsburgernicht mehr gerechnet haben. Warum sollte den Franzosen nicht dasgelingen, was VW mit den spanischen und tschechischen Töchtern Seatund Skoda geschafft hat?Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell