Schwäbische Zeitung: Kommentar zum Untersuchungsausschuss gegen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: Opposition kratzt an Bauers Image

Ravensburg (ots) - Lange galt Theresia Bauer alsVorzeige-Ministerin. Dreimal haben ihr die deutschen Hochschullehrerden Titel "Wissenschaftsministerin des Jahres" verliehen. Sogar alsmögliche Kretschmann-Nachfolgerin wird die Grüne gehandelt. Doch derWind dreht sich rapide.Neben Debatten um ihren Plan zur Einführung von Studiengebührenfür Nicht-EU-Ausländer muss sich Bauer nun einemUntersuchungsausschuss stellen, den FDP und SPD einberufen - ohne dieAfD, die gerne mitbeantragt hätte.Die FDP wünschte sich schon in der vergangenen Legislaturperiodeeinen Untersuchungsausschuss, hatte aber keinen Mitstreiter. Auchnicht die CDU, obwohl die damals heftig gegen Bauer wetterte.Seit der Landtagswahl sind die Rollen neu verteilt. Die CDU darfBauer im Sinne des Koalitionsfriedens nicht zu scharf attackieren.Die SPD, die Bauer zu gemeinsamen Regierungszeiten stets verteidigthat, wetzt die Messer. Einen Erfolg werden FDP und SPD verbuchen: ImJahr der Bundestagswahl kratzen sie am Image der beliebten Ministerin - und damit auch an dem der Grünen.