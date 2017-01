Schwäbische Zeitung: Kommentar zu den geplanten Verordnungen für Drohnen: Mehr als nur ein Spielzeug

Ravensburg (ots) - Mini-Helikopter mit hochauflösender Kamera:Nichts anderes sind die sogenannten Drohnen. In Geschäften finden siereißenden Absatz, seitdem sie für jedermann erschwinglich und einfachzu bedienen sind. Zu Weihnachten waren Drohnen der Renner. Mögen sievielen auch als harmloses Spielzeug erscheinen, können die freiverkäuflichen Drohnen durchaus zur Gefahr werden. Wenn dieBundesregierung nun strengere Regeln erlässt, ist das keine Gängelungder Bürger. Es geht darum, vermeidbare Unfälle zu verhindern und dieHobbypiloten zu verantwortlichem Umgang mit der neuen Technologieanzuhalten.Wer Drohnen aufsteigen lassen will, kann das weiter tun. Doch ermuss sich an Regeln halten. Die sind strenger als bisher - und werdensich nicht so leicht ignorieren lassen wie die Bestimmungen, die esbisher auch gab, aber vielen nicht geläufig waren. Um sicherzugehen,dass Regelverstöße geahndet werden können, muss eine Drohne einePlakette den Besitzer und seine Adresse ausweisen. Die Überlegung:Wenn der Pilot zurückverfolgt werden kann, ist der Drohnenbesitzervorsichtiger.Ein Video im Netz zeigt derzeit, warum das eine gute Idee ist: AnSilvester krachte in den USA eine Drohne in die "Space Needle", dasWahrzeichen von Seattle. Arbeiter, die auf der Plattform in luftigerHöhe tätig waren, kamen mit dem Schreck davon. Wenn der Besitzergefunden ist, drohen ihm bis zu ein Jahr Gefängnis und eineGeldstrafe von bis zu 5000 US-Dollar.Schärfere Regeln sollen ähnliche Vorfälle hierzulande verhindern.Dass bisher keine tödlichen Unfälle passiert sind, war pures Glück.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell