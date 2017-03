Schwäbische Zeitung: Kommentar: Soldaten als Helfer

Ravensburg (ots) - Als hätte es die Terroranschläge in Paris,Brüssel, London und Berlin nicht gegeben. Als gäbe es keinebegründeten Warnungen von Geheimdiensten, dass Hunderte bewaffneteReligionsfanatiker europaweit einen Krieg gegen westliche Demokratienentfesseln wollen. Als stünden nicht im Wochentakt Islamisten undRechtsterroristen wegen Vorbereitung staatsgefährdender Straftatenvor Gerichten. Wer angesichts dieser Fakten den Bund und die Länderdafür rügt, dass Polizei und Bundeswehr jetzt ihr gemeinsamesVorgehen in extremen Gefahrenlagen trainieren sollen, derargumentiert völlig an der düsteren Realität vorbei.Die geschichtlichen Vergleiche hinken. Es gibt keine Anzeichendafür, dass die Innenpolitik "militarisiert" wird, wie das die Grünenargwöhnen - denn die Einsätze der Bundeswehr im Inland finden auchkünftig in einem engen rechtlichen Rahmen statt. Auch der Vorwurf derGewerkschaften, durch die Übung werde das Ansehen der Polizeibeschädigt, entbehrt jeder Logik. Richtig ist, dass Militärs undPolizisten verschiedene Kompetenzen, Fertigkeiten und Befehlskettenhaben. Diese müssen aufeinander abgestimmt werden - zum Schutz derBürger, im Angesicht einer realen Gefahr. Alles andere wäreverantwortungslos.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell