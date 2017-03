Schwäbische Zeitung: Kommentar: Privatschulfinanzierung gesetzlich regeln

Ravensburg (ots) - Die freien Schulen und Kultusministerin SusanneEisenmann sind auf einem guten Weg. Nach Jahren, eher Jahrzehnten derUnsicherheit soll die Finanzierung der Privatschulen nun endlich klargeregelt werden. Das ist längst überfällig - im Sinne derPlanungssicherheit für die Schulen, aber vor allem im Sinne derPrivatschüler, die immerhin zehn Prozent an der Gesamtschülerschaftim Land ausmachen.Privatschulen im Südwesten sind nicht vergleichbar mit elitärenKaderschmieden in anderen Staaten. Es sind Schulen, die Profilepflegen - etwa in pädagogischer Hinsicht wie die Waldorfschulen, odermit besonderem Wertekanon wie die Schulen in kirchlicherTrägerschaft. Sie bereichern die Bildungslandschaft und haben einRecht auf solide Finanzierung.Warum etwa der Kostendeckungsgrad von 80 Prozent eines staatlichenSchülers nicht ins Privatschulgesetz soll, erschließt sich nicht. DieFörderung darf nicht vom Gutdünken der Politik abhängen, sie mussgesetzlich verankert werden.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell