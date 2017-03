Schwäbische Zeitung: Kommentar: Maut besser noch stoppen

Ravensburg (ots) - Das Schlimmste für die Union wäre gewesen, wenndie Maut wirklich 2017 noch vor der Bundestagswahl in Kraft getretenwäre. Doch diese Klippe hat Dobrindt dank Brüsseler Interventionumschifft. Bislang wurde kein Wähler durch Vignetten oder daserwartete Durcheinander bei der Verrechnung mit der Kfz-Steuererschreckt. Dass die Maut ein Bürokratiemonster wird, steht trotzdemschon fest - wenn sie denn überhaupt kommt.Die SPD hätte es in der Hand, sie zu verhindern, doch sie zögert.Schließlich ist ein Koalitionsvertrag ein Geschäft aufGegenseitigkeit. Und bei der Entgeltgleichheit sind dieSozialdemokraten auf die Union angewiesen. Trotzdem wäre esverantwortliches Handeln, die Maut noch zu stoppen oder dieBeratungen so lange zu verzögern, dass das Gesetz unter dieDiskontinuität fällt. Es wäre zwar schade um die Millionen, diebereits verpulvert wurden. Aber die Maut könnte, wenn es dumm läuft,am Ende die deutschen Steuerzahler sogar mehr kosten als entlasten.Davor warnen Gutachter. Dass aber die Deutschen, nur um dasCSU-Versprechen einer Ausländermaut zu erfüllen, sogar mehr Geldzahlen sollen, ist absurd.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell