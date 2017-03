Schwäbische Zeitung: Kommentar: Grundschulempfehlung ist eher Info für Lehrer

Ravensburg (ots) - Der Kompromiss, den Grün-Schwarz in SachenGrundschulempfehlung getroffen hat, ist weder Fisch noch Fleisch.Dass noch nicht mal ein Beratungsgespräch für die Eltern verbindlichsein wird, obschon dies erklärtes Ziel im Koalitionsvertrag ist,wirft die Frage auf: Was soll das? Grundschulempfehlung ja, aber ohneRelevanz?So einfach ist es dann doch nicht. Seit Jahren klagen Schulleiterund Lehrer darüber, dass sie keine Informationen über die Leistungenihrer Schüler in der Grundschule bekommen. Zumindest offiziell nicht:In der Realität machen nur einige Eltern aus der Grund-schulempfehlung ein Geheimnis.Der gefundene Kompromiss hat eine wichtige Funktion: Die Lehrerwissen künftig wieder bei jedem Schüler, auf welchem Stand er ist.Und sie können ihn viel gezielter fördern - seine Stärken und seineSchwächen. In diesem Sinne sollte wohl eher von einerLehrerinformation als von einer Grundschulempfehlung gesprochen - unddiese auch so behandelt werden.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell