Schwäbische Zeitung: Kommentar: Chance für klares Signal nach Nordafrika verpasst

Ravensburg (ots) - Seit einem Jahr modert der Gesetzentwurf vorsich hin. Natürlich sind die Maghreb-Staaten nicht über allerechtsstaatlichen Zweifel erhaben.Aber nachdem die Bundesregierung noch einmal Zugeständnisse an dieKritiker vor allem aus den Reihen der Grünen gemacht hat, nachdemnach wie vor jeder Asylbewerber aus diesen Ländern mit triftigenGründen auf einer Einzelfallprüfung bestehen kann, gibt es keinenGrund für eine Ablehnung des Gesetzes. Ja, es geht auch umSymbolpolitik, wie die Kritiker einwenden, aber eben auch um einklares Signal an Flüchtlinge aus den nordafrikanischen Ländern.Das Asylrecht ist nicht dafür gedacht, Menschen, die aus reinwirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen, aufzunehmen. Dasist bei den jungen Männern aus Tunesien, Algerien und Marokko in derRegel der Fall. Und hinzu kommt: Gerade bei ihnen ist dieKriminalitätsrate höher als bei anderen Asylsuchenden, während dieBereitschaft zur Integration geringer ist als bei jenen, die wirklichunseren Schutz brauchen. Grund genug, die Maghreb-Staaten als sichereHerkunftsländer auszuweisen.