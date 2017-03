Schwäbische Zeitung: Klare Kante für die Demokratie - Leitartikel zu Gaggenau

Ravensburg (ots) - Es ist ein Dilemma, in dem die Bundesregierungsteckt. Wie umgehen mit den wahlkämpfenden Ministern, die Erdogannach Deutschland schickt? Wenn sie für das Präsidialsystem werbendürfen, macht sich Deutschland zum Steigbügelhalter für einenSystemwechsel, der Erdogan so ziemlich alle Staatsmacht in die Händelegt und die Demokratie beschneidet. Verhindert die Politik derleiAuftritte, setzt sie sich dem Vorwurf aus, die Meinungs- undVersammlungsfreiheit einzuschränken. Da es auf die Frage also keineeinfache Antwort gibt, braucht es eine mutige. Und die muss lauten:Angela Merkel muss klare Kante für die Demokratie zeigen.Zu lange schon überlässt die Politik die Entscheidung derjeweiligen Stadtverwaltung, die über eine Versammlung in ihrem Ortentscheiden muss. Diese behilft sich dann, wie nun im Fall Gaggenau,mit ordnungsrechtlichen Argumenten. Es wird Zeit, politisch zuhandeln.Wie das gehen könnte, hat jüngst der österreichische AußenministerSebastian Kurz gezeigt. Er hat mögliche Wahlkampfauftritte vonErdogan in Österreich als "unerwünscht" bezeichnet. Die Vorwürfe ausAnkara ließen nicht lang auf sich warten: Kurz sei "islamophob" und"rassistisch", hieß es.Es geht auch subtiler. Merkel und ihr Außenminister Gabriel (SPD)sollten auf diplomatischem Weg die klare Botschaft Richtungtürkischer Regierung schicken, dass türkischer Wahlkampf aufdeutschem Boden nicht willkommen ist. Kommt diese Botschaft nicht an,sollte Merkel es so deutlich öffentlich sagen wie ihr Vize ThomasStrobl.Sorgen um negative Folgen, etwa in Bezug auf den Flüchtlingsdeal,sollten sie nicht abschrecken. Von einer funktionierendendeutsch-türkischen Partnerschaft profitieren beide Länder - das weißauch Präsident Erdogan. Unter anderem in wirtschaftlicher Hinsicht.Denn der ökonomische Aufschwung in der Türkei, für den Erdogan ammeisten verehrt wird, stockt zurzeit immer mehr. Er braucht dieInvestitionen aus der EU und aus Deutschland. Merkel darf also ruhigmutiger Paroli bieten.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell