Schwäbische Zeitung: Die Jugend an die Urne - Leitartikel zu Wählen mit 16

Ravensburg (ots) - Jugendliche und wählen? Viele Erwachsene rollenda nur genervt mit den Augen. Die haben doch sowieso keine Ahnung vonPolitik und interessieren sich nur für ihr Handy oder die nächsteParty, denken manche. Ausgerechnet die sollen jetzt mitentscheiden?Ja, zumindest wenn es nach der SPD geht. Die will das Wahlalter fürBundestagswahlen auf 16 Jahre absenken. Die Grünen fordern das schonlange.Zu Recht. Schließlich hat sich die Politik auch um die Zukunft derjungen Leute zu kümmern. Seit Jahrzehnten stellen die 60- bis70-Jährigen die größte Wählergruppe. Nur 16 Prozent derWahlberechtigten sind unter 30 Jahre alt. Mehr als die Hälfte derWahlberechtigten sind über 50. Vor allem CDU und AfD richten anSenioren ihre Wahlprogramme aus. Doch Politik sollte sich nicht aneinzelnen Gruppen orientieren, sondern die Gesellschaft als Ganzes imBlick haben.Natürlich hat ein 16-Jähriger andere Ansichten und Interessen alsein 68-Jähriger. Jugendliche verfolgen nicht das tägliche Hickhack umdie Pflegeversicherung. Aber sie interessieren sich für sozialeGerechtigkeit, für Umweltschutz - eben die Themen, die ihr Lebenbetreffen. An Schul- und Bildungsthemen sind sie ohnehin näher dran.Dass sich Jugendliche für andere Themen interessieren als ihreEltern und Großeltern, heißt nicht, dass sie keine Ahnung haben. Diemeisten werden sich wohl nie wieder so intensiv mit politischenSystemen oder Parteiprogrammen auseinandersetzen wie im Geschichts-und Sozialkundeunterricht. So mancher 16-Jähriger wird besserinformiert sein als die zwei Jahre älteren Kumpels, bei denen dieMeinungsbildung oft nur noch über Facebook läuft - oder bei manchenThemen auch mehr wissen als ihre Eltern, die Politik nur noch amStammtisch besprechen. Also warum nicht gleich mit 16 wählen?Ein Wahlrecht ab 16 zwingt die Politik dazu, langfristig zu denkenund auch die Interessen der jüngeren Menschen zu berücksichtigen,statt nur um die nächste Rentenerhöhung zu feilschen. Das ist nichtnur eine Chance für die Politik, sondern für die ganze Gesellschaft.