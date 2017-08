Schwäbische Zeitung: Den Irrtum korrigieren - Kommentar zu Bildungsausgaben

Ravensburg (ots) - Wenn Kinder in Schulen sitzen, in denen esdurchs Dach regnet, wenn nicht genug Geld für die Computer in denKlassenzimmern vorhanden ist, wenn der Umzug von einem ins andereBundesland für Familien zum Problem wird, dann muss über denBildungsföderalismus nachgedacht werden. Die Hoheit über die Schulenist so ungefähr die letzte Bastion, welche die Länder für sichbehalten haben. Und ja, sie hat sich mitunter auch bewährt, in Bayernzum Beispiel, das eigentlich immer mit an der Spitze liegt.Andere Länder mit weniger guten Wirtschaftsdaten haben es in ihrenAnstrengungen oft schwerer. Mehr Einfluss des Bundes auf die Bildungkönnte für einige gut aufgestellte Länder eine Nivellierung nachunten bedeuten. Das ist die Gefahr, wenn mehr Zentralismus nichtbehutsam genug gestaltet wird.Die Chance aber ist größer: Die Bundesländer stehen schließlichnicht miteinander im Wettbewerb, sondern Deutschland muss sich mitLändern wie China oder den USA messen. Deshalb muss Bildung nicht nurfür die Länder Priorität haben, sondern auch für den Bund. DasKooperationsverbot war, da hat Schulz recht, ein Irrtum, derkorrigiert werden sollte.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell