Schwäbische Zeitung: Gute Nachrichten - Kommentar zu Notarzt-Versorgung

Ravensburg (ots) - Es ist ein Erfolg für Patienten ebenso wie fürdie Politik: Mit einer pragmatischen Regelung haben CDU und SPD dieNotarzt-Versorgung vor allem in ländlichen Regionen vor dem Chaosbewahrt. Man mag das angesichts drängender Fragen in Zeiten vonTerror, Trump und Brexit für wenig halten. Doch schon bisher müssenviele Menschen weite Wege zur nächsten Klinik auf sich nehmen unddeutlich länger auf einen Notarzt warten als Mediziner für sinnvollhalten.Politik muss beweisen, dass sie Probleme lösen kann. Und zwar auchsolche, die auf der großen Bühne zunächst nicht so präsent sind wieim Alltag der Bürger.Daher ist die Nachricht aus Berlin eine gute. Es bleiben freilichungelöste Fragen: Ärztemangel, drohende Krankenhausschließungen - dieGesundheitsversorgung steht vor weiteren Problemen. Auch daraufbraucht es überzeugende Antworten.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell