Schwäbische Zeitung: Für Meuthen wird es eng - Kommentar zur AfD

Ravensburg (ots) - Es geht in der AfD nicht um eineRichtungsentscheidung zwischen offen rechtsnational und vermeintlichliberalkonservativ. Es geht nur um die Macht und darum, welcherStrang sich vor der Bundestagswahl durchsetzt - Inhalte sindirrelevant.Björn Höcke war sich der Wirkung seiner Rede immer bewusst, dieAussagen wurden so formuliert, dass sie hauchdünn am strafrechtlichRelevanten vorbeischrammten. Die Symbolkraft für den ganz rechtenRand war eingepreist. Denkbar, dass solche Passagen bei der AfD nichtfür einen Ausschluss ausreichen. Schon 2015 scheiterte derBundesvorstand mit dem Versuch, Höcke die Grenzen aufzuzeigen. Auchdie unsägliche Antisemitismus-Debatte rund um den AfD-AbgeordnetenWolfgang Gedeon im Stuttgarter Landtag zeigt, wie schwer sich dieAlternativen mit dem zivilisatorischen Fortschritt tun. IhrFraktionschef Jörg Meuthen, nebenher fast unbemerkt auch noch mitFrauke Petry gleichberechtigter Bundessprecher, laviert seit Monatenherum.Er sucht die Nähe zu Höcke, um irgendwie Petry Paroli bieten zukönnen. Das funktioniert immer weniger. Denn auch inBaden-Württemberg erntet der Wirtschaftswissenschaftler Widerspruchin Fraktion wie Partei. Während Meuthen hinter Höcke steht, stimmtedie Bundestagsspitzenkandidatin Alice Weidel für einen Rausschmiss.Es wird spannend, wie sich die Landtagsfraktion positioniert. FürMeuthen wird es eng.