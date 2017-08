Schwäbische Zeitung: Für Merkel läuft es gut - Leitartikel zur Regierungsbildung

Ravensburg (ots) - Koalitionsverhandlungen sind wieTarifverhandlungen. Am Ende wird es einen Kompromiss geben, mit demdie beteiligten Parteien leben beziehungsweise regieren können. Eskann auch sein, dass ein Wahlergebnis Menschen an einen Tisch zwingt,die mit ihrem jeweiligen Gegenüber eigentlich keine Partnerschafteingehen wollen. Leidenschaft ist dann fehl am Platze, eherunsentimentale Nüchternheit gefragt.Wer demnächst regieren will und auf vorliegende Umfragen schaut,der sollte sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass genau das nachder Bundestagswahl geschehen kann. Am 24. September um 18.01 Uhr wirdes nicht mehr um Wünsche, Träume und Visionen gehen, ab dann geht esum die Macht. Für Angela Merkel, die Weltmeisterin des strategischenMachterhalts, läuft es in diesen Tagen einmal mehr prima. Sie wirddie stärkste Partei repräsentieren. An der Union vorbei wird keineRegierung auf Bundesebene gebildet werden können. Innerparteilichgibt es niemanden, der ihr gefährlich werden kann. Merkel kann dasWahlergebnis ohne Druck abwarten und anschließend entscheiden.Für die potenziellen Partner ist das Spiel komplizierter. Dennochbeziehungsweise genau deshalb wägen Liberale wie Grüne ihre Wortefein ab, um nicht Brücken einzureißen, über die sie möglicherweisenoch gehen werden müssen. Es ist ja kein großes Geheimnis, dass sichMinisterpräsident Winfried Kretschmann bis heute darüber ärgert, dassseine Partei vor vier Jahren fahrlässig die Bildung einerschwarz-grünen Bundesregierung versemmelt hat. Wenn die Uniontatsächlich nicht mehr mit der SPD koalieren möchte oder auch dieSozialdemokraten lieber in die Opposition wollen, dann ist dieWahrscheinlichkeit hoch, dass nur ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDPund Grünen eine solide Mehrheit hinter sich versammeln kann.Für die Kanzlerin wäre es eine neue Erfahrung, aber keinAbenteuer. Für das Kleinklein und den Zank wären die schmächtigerenPartner zuständig. Um das Große kümmert sich Angela Merkel.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell