Schwäbische Zeitung: Es geht ja doch - Leitartikel zu Bosch

Ravensburg (ots) - Wenn das keine Ansage ist: Bosch-Chef VolkmarDenner stellt sich hin und sagt, die Technik seines Konzernsermöglicht es, die Stickstoffemissionen von Dieselautos auf bis zu 13Milligramm pro Kilometer zu senken - und zwar im gesetzlichenvorgegebenen Mix aus Stadt-, Überland- und Autobahnfahrten. Eben imRealbetrieb.Ob diese Technik den umstrittenen Diesel nun für das nächsteJahrzehnt rettet oder nur seinen Überlebenskampf für eine kurze Zeitverlängert verlängert, muss sich zeigen. Sicher ist: Der Vorstoß desbaden-württembergischen Unternehmens verändert die Diskussion um dieZukunft des Diesel und die Debatte um den Abgasbetrug von Grund auf.Denn in Denner hat nicht der Chef eines kleinen Ingenieurbüros dasneue Maß aller Dinge vorgegeben, sondern der weltgrößteAutozulieferer. Bosch setzt die gesamte Autoindustrie und die Politikmit diesen Aussagen unter Zugzwang.Denn die Offensive von Bosch zeigt: Die Konzerne können komplexeProbleme lösen, wenn sie denn wollen. Jedem Vorstandschef, der wegenstrengeren Grenzwerten in Wehklagen ausbricht, wird künftig dasBeispiel Bosch vorgehalten werden. Der Druck auf die Autobauer, auchBesitzern älterer Dieselfahrzeuge eine anmessene Lösung für ihrenWagen anzubieten, wird unausweichlich steigen. Und all denLobbyisten, die wegen willkürlich gesetzter Grenzwerte einen Angriffauf die gesamte deutsche Autoindustrie gewittert haben, sind durchdiese Weiterentwicklung nun einige Argumente verloren gegangen.Vor allem aber: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und seineBehörden werden nun nicht mehr umhin können, gesetzliche Grenzwerteals das zu behandeln, was sie sind: als Grenzen, die das Erlaubte vomVerbotenen unterscheiden. Nun gibt es erst recht keine Ausrede mehr,den Übertritt eben dieser Grenzwerte nicht streng zu ahnden. Und dasses für die deutsche Autoindustrie möglich ist, auch innerhalb dergesetzlichen Grenzen funktionierende Systemlösungen zu entwickeln,zeigt das Beispiel Bosch.