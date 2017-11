Schwäbische Zeitung: Erste Kompromisse - Leitartikel zu Jamaika

Ravensburg (ots) - Das wurde auch Zeit. Ungefähr zur Halbzeit derSondierungsverhandlungen rücken die Grünen von erstenMaximalforderungen ab. Im Gegenzug setzt auch die FDP auf mehrRealitätssinn in Sachen Steuern. Nur die CSU, genauer Horst Seehofer,will es sich wegen des internen Machtkampfs nicht leisten, jetztschon Gelände preiszugeben. Und von der CDU hört man ohnehin so gutwie gar nichts. Das hat Methode. Denn Angela Merkel moderiert undführt zusammen, will demonstrieren, dass es ihr um alle und allesgeht. In der Hoffnung, dass der Erfolg am Ende dann wieder mit ihrheimgeht, so wie es bisher immer gelang.Die FDP führt sich derzeit am widerborstigsten auf, schon, damitman ihr glaubt, dass es ihr Ziel ja nicht war, unbedingt in derRegierung zu landen. Die Grünen haben es in der Runde am schwersten.Parteichef Cem Özdemir ist jetzt ein hohes Risiko eingegangen. Ernimmt die Jahreszahl 2030 für das Ende des Verbrennungsmotors aus denVerhandlungen, die der Grünen-Parteitag doch so hart erkämpft hatte.Das wird vielen in seiner Partei nicht schmecken.Einen Vorteil allerdings hat das Vorgehen: Die Grünen entscheidenerst in zweieinhalb Wochen über die Aufnahme vonKoalitionsverhandlungen. Da könnte diese Kröte schon halb verdautsein, falls die Unterhändler Trost für die grüne Seele nachschiebenkönnen: Wenn einige Braunkohlemeiler stillgelegt werden, blauePlaketten für umweltfreundliche Autos kommen oder ein Kontingent fürFamiliennachzügler beschlossen wird.Die Kompromisslinien sind eigentlich allen Verhandlern ungefährklar. Deshalb nervt es nicht nur den FDP-Vize Wolfgang Kubicki, wieviel Zeit in vielen Runden vergeudet wird. Noch mehr allerdingswarten Beobachter auf ein Signal, was denn nun die große Überschriftüber einer Jamaika-Koalition sein soll. "Gute Kompromisse" oder"Weiter so!" wird nicht ausreichen, um zu überzeugen. Die vierParteien müssen noch mindestens einen gemeinsamen Schwerpunkt finden- und wenn es ihnen noch so schwerfällt.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell