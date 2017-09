Schwäbische Zeitung: Enttäuschte Erwartungen - Leitartikel zu Streit USA/Russland

Ravensburg (ots) - Russland und die USA treten auf die Bremse undverhindern so, dass der harte diplomatische Schlagabtausch in einegefährliche Sanktionsspirale abgleitet. Donald Trumps Regierungschließt zur Vergeltung der Massenausweisung ihrer Diplomaten ausRussland lediglich ein Konsulat in den USA und gibt nicht derVersuchung nach, russische Botschaftsmitarbeiter aus dem Land zuwerfen. Auf der anderen Seite des Atlantiks räumt AußenministerSergej Lawrow kleinmütig an, dass sein Land keinen Streit mit derSupermacht wolle. Die Zeichen stehen zwar vorerst auf Deeskalation,doch das große russisch-amerikanische Problem bleibt ungelöst.Es besteht darin, dass Präsident Wladimir Putin mit wachsenderUnmut von Trump erwartet, was dieser ihm gerade nicht geben kann.Erstens Respekt und Verständnis für Moskaus enorme geopolitischeAmbitionen. Zweitens eine Garantie der amerikanischenNichteinmischung in Russlands Innenpolitik vor der Wahl 2018 sowie indessen politische Einflusssphäre auf dem postsowjetischen Gebiet.Drittens einen Deal auf Augenhöhe in Syrien und Iran, der es demKremlchef erlauben würde, sich intern als ein erfolgreicherKrisenmanager zu verkaufen.Russlands Erwartungen waren in dieser Hinsicht sehr groß. Doch derUS-Präsident hat sich durch die Affäre um die dubiosen Kontakteseiner Berater nach Moskau selbst handlungsunfähig gemacht. Trumpkönnte heute Putin nicht entgegenkommen, ohne sich neuen,unangenehmen Fragen über seine "Russland-Connection" auszusetzen.Zudem hat er bislang außenpolitisch andere Prioritäten gesetzt,weswegen eine geordnete Russlandpolitik im Weißen Haus offenbar garnicht existiert.Nun kann es auch den Europäern nicht egal sein, wenn dieAtommächte streiten, statt in den Kriegs- und Krisengebietenkonstruktiv zusammenarbeiten. Die Warnung von BundesaußenministerSigmar Gabriel in Washington vor einer "neuen Eiszeit" sind daherberechtigt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Deutschlands einstvertrauensvolle Beziehungen mit Moskau so abgekühlt sind, dass Berlinaktuell keine friedensstiftende Rolle spielen kann.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell