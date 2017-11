Schwäbische Zeitung: Dürftiger Beitrag - Ein Kommentar zum Diselgipfel

Ravensburg (ots) - Eine Milliarde Euro für bessere Luft in denInnenstädten. Jeder, der sich etwas intensiver mit den Zahlenbeschäftigt, kommt zu dem Ergebnis: Das reicht hinten und vornenicht. Teilt man die Milliarde durch die 90 Städte, die über denStickoxid-Grenzwerten liegen, kommen gut elf Millionen Euro heraus.Damit lassen sich die Probleme einer Stadt wie Stuttgart nicht imAnsatz lösen.Die Gefahr von Dieselfahrverboten ist also nicht vom Tisch. Dasist für die betroffenen Kommunen umso ärgerlicher, da sie nicht dieVerursacher des Stickoxid-Problems sind und es mit ihren Maßnahmenauch nicht kurzfristig beheben können. Das können nur die Autobauer.Doch deren Beitrag ist dürftig. Software-Updates und Umstiegsprämien,mit denen die Konzerne aus dem Schlamassel noch ein Geschäft machen,sind die einzigen zählbaren Angebote. Hardware-Nachrüstungen versuchtdie Branche mit allen Mitteln zu vermeiden. Und auch bei den 250Millionen Euro für den Diesel-Fonds zieren sich die Bosse. Es ist ander Zeit, die Autoindustrie sehr viel deutlicher an ihre Pflichten zuerinnern. Leitindustrie hin oder her.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell