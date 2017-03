Schwäbische Zeitung: Der Deich hält - Leitartikel zu Niederlande

Ravensburg (ots) - In den Niederlanden kennt jedes Kind die Sagevon Hans Brinker. Der "Held von Haarlem", Sohn einesSchleusenwächters, entdeckte eines stürmischen Tages ein kleines Lochim Deich, durch das Meerwasser ins tiefer gelegene Land floss. Ohnelang nachzudenken, steckte der Junge einen Finger in das Loch undverhinderte so einen Dammbruch. Einen Abend und eine Nacht verharrteer an dieser Stelle. Auf diese Weise rettete er seine Heimatbuchstäblich vor dem Untergang.Freunde der europäischen Idee feiern den niederländischenMinisterpräsidenten Mark Rutte als Brinkers würdigen Nachfolger, derim Kampf gegen den europaweiten Rechtspopulismus einen Dammbrucherfolgreich verhindert hat. Rutte selbst wählte ein anderes Bild, umdie internationale Dimension der Wahl zu beschreiben: Die Abstimmungin den Niederlanden sei erst das Viertelfinale - in Frankreich stehedann das Halbfinale an und in Deutschland das Finale.Stolz können die Niederländer auf die hohe Wahlbeteiligung sein.Seit den 1970er-Jahren sind nicht mehr so viele Wähler an die Urnengegangen wie an diesem Mittwoch. Genau das hat Geert Wildersgeschadet. Selbst ernannte Kämpfer gegen "die Elite" wie er könnenauf eine überzeugte Kernklientel zählen, die auf jeden Fall zur Wahlgeht. Damit haben sie ihr Potenzial aber weitgehend ausgeschöpft.Steigt die Beteiligung, schrumpft der Einfluss der Radikalen. EinEffekt, der auch anderswo gelten dürfte.Rutte hat in der vergangenen Legislatur einen wirtschaftlichenReformkurs gefahren. Die Wähler von Ruttes Rechtsliberalen könnendamit gut leben. Nicht so die Anhänger seines Koalitionspartners. DieArbeiterpartei erlebte einen beispiellosen Absturz, den auch deutscheSozialdemokraten genau analysieren sollten. Statt wie zuletzt eineZweierkoalition wird deswegen künftig eine Allianz aus mindestensvier Parteien die Regierung bilden müssen. Mehrparteienbündnisse undlange Koalitionsverhandlungen sind die Niederländer aber gewohnt.Dass nun Instabilität einzieht in Den Haag, steht nicht zubefürchten. Die Niederlande bleiben ein verlässlicher Partner.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell