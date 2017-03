Schwäbische Zeitung: CSU verfolgt falschen Ansatz - Kommentar zu Integrationsministerkonferenz

Ravensburg (ots) - Die Integrationsministerkonferenz hat sich invielen Punkten klar positioniert: Ja zu einem Einwanderungsgesetz, jazur Beschäftigung von Flüchtlingen in Helferberufen, ja zuSprachkursen auch für Menschen, deren Verbleib in Deutschlandunwahrscheinlich ist. All das sind sinnvolle Anstöße, die von denMinistern mit unterschiedlichsten Parteibüchern ausgehen.Die CSU will davon nichts wissen. Stattdessen spricht BayernsMinisterin Emilia Müller weiter von einer Obergrenze und warnt davor,die Leistungsfähigkeit des Staates zu überfordern. Der Ansatz istfalsch. Selbst wenn Menschen nur wenige Monate in Deutschlandbleiben, ist es für sie, vor allem aber für unsere Gesellschaft gut,wenn sie unsere Sprache ein wenig verstehen können. Kursangebotebedeuten zudem Tagesstruktur sowie mehr Verständnis für dieses Land.Der CSU geht es vornehmlich um Symbolik. Das birgt weitereunionsinterne Konflikte im Bundestagswahlkampf.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell