Schwäbische Zeitung: Die Begrenzung beim Familiennachzug ist falsch - Kommentar zum Familiennachzug

Ravensburg (ots) - Die Debatte um den Familiennachzug ist einParadebeispiel für Symbolpolitik. CSU-Innenminister Horst Seehoferkann im Jahr der Landtagswahl das Signal nach Bayern senden, mansorge für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Die SPD gibt sichals barmherziger Gegenspieler, der einen "schmerzhaften" Kompromissnur mitträgt, um den Koalitionsfrieden zu wahren. Das Signal, das dieSPD aussenden will, lautet: "Wir haben es versucht."In konservativen Kreisen wird der Eindruck erweckt,Hunderttausende Angehörige warteten auf den Familiennachzug. Forscherrechnen dagegen mit maximal 60 000 Kindern undEhepartnern, die nachkommen könnten. So viele Menschen kannDeutschland integrieren - und deshalb braucht es auch keinKontingent.Wer die Integration von Flüchtlingen vorantreiben will, solltesich dem Familiennachzug nicht versperren. Denn wer ohne Sorge umEltern, Kinder oder Ehepartner lebt, dem fällt es leichter, sicheiner neuen Umgebung zu öffnen.Allerdings sollten die Behörden sehr genau prüfen, wer wennachholen darf. Dann wären Terrorsympathisanten und Gefährder vonvornherein ausgeschlossen.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell