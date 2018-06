Ravensburg (ots) - Die digitale Revolution hat längst alleLebensbereiche erfasst - außer die baden-württembergischen Schulen.Das wird auf unbestimmte Zeit auch so bleiben. Seit Monaten solltendie Lehrer im Land die Bildungsplattform "Ella" nutzen können. Siesollten Unterrichtsmaterial tauschen und den Leistungsstand ihrerSchüler erfassen können. Nach dem verpatzten Start wegen technischerProbleme kommt nun das vernichtende Urteil eines externen Gutachters:Dem millionenschweren Projekt kann nur unter großen Mühen und KostenLeben eingehaucht werden - falls das überhaupt noch möglich undsinnvoll ist.Für die baden-württembergische Landesregierung ist das Scheiternein Armutszeugnis. Noch vor wenigen Tagen haben MinisterpräsidentWinfried Kretschmann (Grüne) und sein Vize Thomas Strobl (CDU) vollerStolz das bisher Erreichte ihrer Digitalisierungsstrategie verkündet.Am Geld scheitert es in Zeiten sprudelnder Steuerquellen nicht, aberoffenbar an der Kompetenz. Nicht nur jede Firma mit verschiedenenStandorten macht vor, dass ein geschütztes Netzwerk die Zweigstellenproblemlos digital verbinden kann. Das beweisen auch andere Länder anihren Schulen.Bildungsforscher sprechen längst davon, dass Deutschland bei derDigitalisierung seiner Schulen im internationalen Vergleich abgehängtist. Das hat Konsequenzen, die sich auf die Qualität der Schulenauswirken. Dabei geht es nicht so sehr um das WLAN im Klassenzimmeroder um den Umgang mit Smartphone und Tablet. Schulen brauchenSoftware und Vernetzung, damit Lehrer ohne Aufwand den Leistungsstandihrer Schüler erheben und auswerten können. Für gezielte Förderungist das nötig. Die Schulaufsicht braucht diese Daten wiederum, umSchulen besser zu unterstützen. Nur so kann Schule besser werden.Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) weiß das - deshalb schafftsie gerade ein neues Institut, das genau diese Aufgabe übernehmensoll. Allen Schülern wäre zu wünschen, dass die verantwortlichenPolitiker nun schnell nachbessern.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell